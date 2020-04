Ein unbekleideter Mann hat am Montagabend in der Unterkunft in der Keplerstraße in Friedrichshafen randaliert, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Der betrunkene 29-Jährige verhielt sich gegenüber den einschreitenden Beamten aggressiv, schrie und gestikulierte wild mit seinen Armen.

Da aufgrund seines unberechenbaren Verhaltens eine akute Fremd- und Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er zunächst mit Handschellen gefesselt und nach Rücksprache mit einem Arzt in eine Fachklinik eingewiesen, teilt die Polizei mit.