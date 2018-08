29. Internationales Schülermeeting in Saulheim

Zum 29. Mal wird in diesem Jahr das Internationale Schülermeeting mit sechs Mannschaften aus fünf Nationen ausgetragen. Nach dem letztjährigen Meeting in Lille/Frankreich geht es für die 12- bis 15-jährigen Schüler aus dem Bodenseekreis nach Rheinhessen. Dort ist der TuS Saulheim zum zweiten Mal Ausrichter der Veranstaltung.

Rheinhessen tritt seit 1994 mit einer Mannschaft beim Internationalen Schülermeeting an und die Region richtet bereits zum fünften Mal die Veranstaltung aus. Seit 1997 ist die Provinz Limburg aus den Niederlanden dabei. Der Vorjahressieger aus Lille/Frankreich nimmt seit 2004 am Meeting Teil und wird ebenso antreten wie die Tschechische Mannschaft vom TJ Spartak Trebic Spolek und die Freunde aus Belgien von JSMC Mouscron.

Der Bodenseekreis kann aufgrund des Ferientermins dieses Jahr nur mit einer kleinen Mannschaft antreten und hat somit sportlich gesehen wenig Möglichkeiten. Dafür bietet er den Schülern ein gewohnt ansprechendes Programm das bereits am Donnerstag startet. Zunächst geht es ins Salzbergwerk Bad Reichenhall, anschließend weiter nach Heidelberg und anschließend in die Jugendherberge in Mainz. Am Freitag dann eine Stadt und Dombesichtigung, danach ein Besuch beim ZDF und am Abend dann die Anreise nach Saulheim, wo die Mannschaften alle zusammenkommen. Ein gemeinsames Abend- und Samstagsprogramm, sowie der Wettkampf mit anschließender Siegerehrung und Disco, sowie die Heimfahrt am Sonntag runden das Wochenende ab. Die wenigen Athleten werden ihr Bestes geben und der Bodenseekreis wird alle befreundeten Mannschaften nächstes Jahr zum „30-jährigen“ nach Tettnang einladen. Damit beginnt für die Verantwortlichen ein arbeitsreiches Jahr, um dem Jubiläum wieder Einzigartig zu machen.