28. Läufertreffen am Fuß des Gehrenbergs

Organisator Herbert Eberhardt hat in den vergangenen Tagen die Laufstrecken gecheckt und vermeldet: „Alles klar.“ Die Laufsportfans der Region dürfen sich freuen: Denn sie werden am kommenden Sonntag, 6. Januar, in Markdorf am Fuße des Gehrenbergs beim 28. Dreikönigstreffen gute Bedingungen vorfinden. Ein Bilderbuch-Winterwetter wie vor zwei Jahren wird es voraussichtlich nicht geben. Aber vielleicht präsentiert sich ja die Landschaft oberhalb von Markdorf doch etwas winterlich.

Beim „generationenübergreifenden“ Läufertreffen ist für jeden etwas dabei: Die „Profis“ haben die Wahl zwischen Strecken von 18 oder 22 Kilometern. Nordic Walker nehmen zehn Kilometer unter die Stöcke, Hobbyläufer laufen zwölf Kilometer – und der Rest erfreut sich an einem Waldspaziergang. Traditioneller Abschluss ist wie immer eine zünftige Einkehr im Gasthaus Paradies. Treffpunkt zum Start am 6. Januar um 9.30 Uhr ist der Parkplatz am „Paradies“ in Markdorf-Möggenweiler.