27-Jähriger randaliert am Marie-Curie-Platz in Friedrichshafen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 27-Jähriger rechnen, der am Dienstag gegen 17.45 Uhr einen faustgroßen Stein gegen eine gläserne Balkonumrandung am Marie-Curie-Platz geworfen hat. Eine Zeugin konnte den Mann bei der Tat beobachten und verständigte die Polizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt, heißt es im Polizeibericht. Den 27-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. An einem Gebäude in der unmittelbaren Umgebung war bereits zwischen Sonntagabend und Montagmittag ein Briefkasten mutwillig beschädigt worden. Ob der 27-Jährige auch hierfür verantwortlich ist, ist bislang nicht geklärt.