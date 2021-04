27-Jähriger greift Kinder an

Die Polizei ermittelt aktuell gegen einen 27-Jährigen. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstagabend auf der Skater-Anlage in der Länderöschstraße Kinder angegriffen und sich im Anschluss gegen die Maßnahmen der Polizei gewehrt zu haben. Die Beamten wurden verständigt, da der Mann sein Fahrrad vorsätzlich in Richtung eines Kindes geworfen hatte. Da er sich gegenüber der Polizei weigerte, sich auszuweisen, wurde er auf das Revier gebracht. Dabei wehrte er sich vehement und versuchte immer wieder zu flüchten. Er musste die Nacht in Gewahrsam verbringen. Es wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.