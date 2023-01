27. 3-Königsturnier ein voller Erfolg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren „Corona-Pause“ fand am Freitag, den 6. Januar beim SV Ettenkirch das mittlerweile 27. 3-Königsturnier für Tischtennis-Zweiermannschaften statt.

Traditionell wird das 3-Königsturnier in Ettenkirch bei den Spielern seit je her nicht nur wegen der guten Rückrundenvorbereitung, sondern vor allem auch aufgrund der vielen freundschaftlichen Treffen, vor allem aber auch dem Treiben neben und nach dem Sport sehr geschätzt und sehr gerne angenommen. Die meisten Teilnehmer sind schon seit vielen Jahren immer wieder dabei.

Wie in den Jahren zuvor kämpften auch dieses Jahr wieder fast 70 Teams. Im bewährten Davis-Cup-Spielmodus entwickelten sich auch dieses Jahr wieder zahlreiche spannende Begegnungen, bei welchen die vermeintlichen Underdogs aufgrund des verkürzten Vorrundenmodus (Doppel zählt doppelt) die ein oder andere Überraschung bereit hielten.

Die Vorrunden der Klassen 1 und 2 starteten „erst“ um 14 Uhr, während sich die Spieler der Klassen 3 und 4 zu diesem Zeitpunkt bereits in die Hauptrunden gekämpft haben. So fanden die Endspiele der Klassen 3 und 4 bereits am früheren Abend statt, während die Sieger der Klassen 1 und 2 wie jedes Jahr erst gegen Mitternacht gekürt werden konnten.

Im Finale der Klasse 4 konnte sich die Paarung Simon Holder und Alexandru Stefaniou vom SVW Weingarten relativ ungefährdet gegen die Lokalmatadoren Jo Schmidt und Nico Heine durchsetzen.

Auch im Finale der Herren 3 konnten sich Christian Breyer und Christian Faimann vom TSV Opfenbach überraschend deutlich gegen Christian Breyer und Florian Geisler vom SV Ettenkirch behaupten.

Im Finale der Klasse 2 wurden Bernd Bodenmüller und Wolfram Hummel vom SG Christazhofen ihrer Mit- Favoritenrolle gerecht und konnten einen relativ ungefährdeten Sieg gegen Ognjen Karanovic und Johannes Frommlett vom TSV Meckenbeuren einfahren.

Im großen Finale der Klasse 1 konnten sich die Seriensieger und Topfavoriten Christoph Dreier und Niko Vasdaris dieses Jahr nicht durchsetzen und unterlagen der Deuchelrieder Paarung Constantin Richter und Markus Schupp.

Danach wurde noch lang gefeiert.