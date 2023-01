26-Jähriger bedroht Gleichaltrigen

Mehrere Polizeistreifen sind in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einer Beziehungsstreitigkeit im Stadtgebiet ausgerückt. Ein 26-Jähriger soll einen Gleichaltrigen mit einem Video, in welchem er mit einer angeblichen Schusswaffe hantiert, bedroht haben und ließ am späten Montagabend schließlich eine Sprachnachricht folgen. Nach der Erstattung einer Anzeige wegen Bedrohung ließ der Bedrohte dies jedoch nicht auf sich sitzen und begab sich mit mehreren Personen vor die Wohnung des 26-jährigen Tatverdächtigen, woraufhin dieser den Notruf wählte. Die daraufhin ausgerückten Einsatzkräfte schlichteten die Situation. Die Annahme, dass der 26-Jährige möglichweise im Besitz einer echten Schusswaffe ist, bestätigte sich nicht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung.