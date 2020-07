26-Jährige wird von vorbeifahrendem Auto angefahren

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr in der Lindauer Straße in Friedrichshafen begangen wurde.

Den Angaben einer 26-jährigen Fahrradfahrerin zufolge hat diese ihr Fahrrad über einen Fußgängerüberweg geschoben, als sie von einem stadtauswärts fahrenden Auto leicht angefahren wurde. Nach der Kollision, bei der sich die 26-Jährige am Lenker ihres Fahrrads leicht verletzte, habe der unbekannte Fahrzeuglenker in einer ausländischen Sprache etwas aus dem Fenster gerufen und sei schließlich in Richtung Friedrichshafen-Ost weitergefahren.

Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun gegen den Unbekannten, der in einem schwarzen Volvo V70 mit mutmaßlich niederländischem Kennzeichen und einer darin enthaltenen Ziffernfolge 44-66 unterwegs war. Außerdem war am Heck des Fahrzeugs ein Fahrradträger mit mindestens zwei aufgeladenen Rädern angebracht. Nach Angaben der Geschädigten waren noch mindestens zwei weitere Zeugen vor Ort, die den Unfall mitbekommen haben dürften, jedoch bereits vor Eintreffen der Polizei weitergegangen sind.