Am dritten Sponsorenlauf der Droste-Hülshoff-Schule haben am Dienstagmorgen rund 250 Schüler an der Häfler Uferpromenade teilgenommen. Das gesammelte Geld wird jetzt für einen guten Zweck gespendet.

Fußgänger bummeln an der Häfler Uferpromenade, schauen auf den See, dann in Richtung Konzertmuschel – und halten plötzlich inne. Neugierig blicken sie auf die große Gruppe junger, lachender Menschen, die sich auf dem Platz vor der Muschel versammelt haben. Sie tragen Jogging- oder Sporthosen, Turnschuhe und T-Shirts. Musik tönt aus den Boxen.

Da ruft ein Mann ins Megaphon: „So, jetzt bitte alle an den Start stellen! Gleich geht es los!“. Die Stimme gehört zu Stefan Lanz, dem Verbindungslehrer der Häfler Droste-Hülshoff-Schule. Ihm wurde am Dienstag um 10.30 Uhr die Ehre zuteil, den mittlerweile dritten Sponsorenlauf der Schule zu eröffnen.

„Wir sind ja mitunter ein soziales Gymnasium. Deshalb sind Hilfsaktionen oft Thema. Eigentlich wollten wir den Lauf zusammen mit der Claude-Dornier-Schule durchführen, da hat aber etwas mit der Organisation nicht gestimmt“, sagte der Lehrer im SZ-Gespräch.

Die Schüler der Droste-Hülshoff-Schule hingegen waren umso ehrgeiziger angetreten. Während die Sportler eine Runde nach der anderen hinter sich brachten, erklärte die dritte Schülersprecherin Martina Zöllner: „Die teilnehmenden Schüler haben sich zunächst nach Sponsoren umgeschaut, die bereit sind, ihnen pro geschaffte Runde einen kleinen Beitrag zu zahlen. Eine Runde ist 800 Meter lang und führt durch den Park. Jedes Mal, wenn sie durch das Ziel laufen, wird ein Kästchen auf ihrer Rundenkarte abgestempelt, damit die Anzahl später kontrolliert werden kann. Wenn die Sponsoren ihren Läufern das Geld ausgezahlt haben, wird es gesammelt und an die Organisation „Viva con Aqua“ übergeben“.

Ganz schön anstrengend

Inzwischen ist eine halbe Stunde vergangen. Die anfängliche große Läufergruppe hat sich aufgelöst. Jeder konzentriert sich auf sein eigenes Tempo. Zeit für Carolin Rieber vom Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium, eine kleine Verschnaufpause einzulegen. „Bis jetzt hab ich sechs Runden geschafft. Acht hab ich mindesten vor zu laufen. Bei der Hitze ist das aber ganz schön anstrengend“, sagte die Schülerin, die von ihrer Mutter einen Euro pro geschaffte Runde bekommen wird.

Ein Stückchen weiter freute sich Lorenz Magino vom Sozialen Gymnasium (SG) über seine inzwischen volle Rundenkarte, auf der sich zehn Stempel befanden. „Ich wollte einfach nur so schnell wie möglich fertig sein. Und zehn Runden hab ich mir als Ziel gesetzt. Die wollte ich unbedingt schaffen, das hat mich weiter laufen lassen, auch als es richtig anstrengend wurde“, sagte der Gymnasiast erschöpft, der 20 Euro erlaufen hatte.

Julia Kiethe (SG), hielt ebenfalls zehn Runden durch – mehr, als sie sich zugetraut hatte. Sie sei öfter an den Punkt gekommen, an dem sie dachte, jetzt sei es genug. Doch jedes Mal war sie weiter gelaufen. Schließlich ist es ja für einen guten Zweck.

Einer der absoluten Spitzenreiter jedoch war Timo Kiefer vom Biotechnologischen Gymnasium. „Zwölf Runden hatte ich mir als Ziel gesetzt. Aber siebzehn hab ich geschafft. Ein bisschen Ehrgeiz muss bei der ganzen Sache schon dabei sein – wie gesagt: Es ist für einen guten Zweck“, lächelt der Schüler, erschöpft, aber stolz.