2,5 Promille: Frau ist völlig betrunken mit ihrem E-Roller in Friedrichshafen unterwegs

Eine E-Roller-Fahrerin ist am Sonntag betrunken unterwegs gewesen. Laut Polizei beobachteten Beamte des Reviers Friedrichshafen gegen 5.15 Uhr beobachtet in der Ehlertstraße die auffällige Fahrweise der Frau. „Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei der 34-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden“, schreibt die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. „Nach erfolgter Blutentnahme durfte die Dame den Heimweg antreten“, heißt es im Polizeibericht. Die 34-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.