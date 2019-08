Unter den 68 erfolgreichen Absolventen der Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben sind auch 25 aus den drei Krankenhäusern des kommunalen Klinikverbundes Medizin-Campus-Bodensee (MCB) gewesen. Das berichtet das MCB in einem Schreiben.

In der letzten Juliwoche absolvierten die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeschüler, die angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger und die Pflege-Studenten aus den verschiedenen Klinken in der Region Bodensee-Oberschwaben und darüber hinaus ihre Abschlussprüfungen in Theorie und Praxis nach der dreijährigen Ausbildung. „Das tut unserer Gesellschaften und den Kliniken gut“, attestierte Christine Brock-Gerhardt, Akademieleitung der Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben in Weingarten, den erfolgreichen jungen Pflegefachkräften.

Gemeinsam wurden die erreichten Ergebnisse und die überreichten Zeugnisse gefeiert: Stationsleitungen, Betriebsräte, Praxisanleiter, Pflegedirektoren, Kursleiter und Jung-Fachkräften waren der Stolz auf das Erreichte und die Erleichterung ob des Endes der dreiteiligen Prüfungsphase.

„Es gab noch nie eine besser Zeit, sich für eine Ausbildung in der Pflege zu entscheiden als jetzt. Endlich ist die Pflege auf der politischen Agenda ganz oben angekommen: Wir haben Rückenwind und wir müssen jetzt gemeinsam liefern“, appelliert MCB-Pflegedirektor Andreas Stübner und zeigte sich mit Blick auf den Fachkräftemangel und die Pflegepersonaluntergrenzen gewiss „Mindestens in den nächsten 50 Jahren müssen Sie sich keine Sorgen machen, keine Stelle zu finden. Sie sind hoch gefragt“. Umso erfreulicher sei, dass sich viele frisch examinierte Pflegekräfte für ihren Start ins Berufsleben den MCB ausgesucht haben.

Nachdem alle ehemaligen Schüler und erfolgreich Geprüften des Kursjahrgangs 2016-2019 ihre Zeugnisse erhalten hatten, wurden traditionell die Jahrgangsbesten geehrt: Zu diesen gehörte auch Lena Saum, die als Gesundheits- und Krankenpflegerin des Klinikums Friedrichshafen nun und wie geplant noch einige Semester im Studiengang Pflege (BA) an der RWU Hochschule Ravensburg-Weingarten absolvieren wird.