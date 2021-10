25 Jahre Obst vom Bodensee Vertriebsgesellschaft

Obst gibt es bereits seit der Kreidezeit am Bodensee. Auf eine nicht ganz so lange Geschichte kann die „Obst vom Bodensee Vertriebsgesellschaft“ (OvB) zurückblicken, die in ihren Räumlichkeiten in der Merkurstraße jetzt ihr 25-jähriges Bestehen feiern durfte. Nicht mit einer großen Gala, sondern – der Pandemie geschuldet – mit einer zwanglosen Feier, um sich bei den zahlreichen Partnern für die langjährige Zusammenarbeit zu bedanken.

Mit im Mittelpunkt stand an diesem Abend die Vernissage einer Ausstellung von Bildern junger Künstler der Jugendkunstschule Bodenseekreis aus Meersburg, die von der OvB erworben wurden. Zudem überreichte OvB-Geschäftsführer Michael Büser einen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro an Anna Blank. „Geld, das wir gut brauchen können und für die Anschaffung von analogen Kameras und eines Beamers verwenden werden“, so die Leiterin der Jugendkunstschule.

„Für uns ist es ein Bedürfnis, gerade kreative Kräfte aus der Region zu unterstützen“, betonte Michael Büser in seiner Ansprache. „Denn sie haben in der Corona-Zeit ganz besonders gelitten.“ Die jetzt ausgestellten Bilder, die sich mit dem Thema Obst vom Bodensee in individuell gewählter Weise auseinandersetzen, sind von Schülerinnen und Schüler geschaffen worden, die sich nach dem Abitur in einem Jahr des Vorstudiums, aber auch der eigenen Orientierung befinden, wie Anna Blank erklärt. „Sie werfen in ihren Arbeiten einen neuen Blick auf die Region“, sagt sie. „Und sie sind natürlich dankbar für die Wertschätzung, ihre eigenen Bilder ausgestellt sehen zu dürfen.

Mit dem Ziel der gemeinsamen Vermarktung von Bodenseeobst wurde die OvB am 1. Oktober 1996 gegründet. „Heute bilden wir mit unseren drei Gesellschaftern BayWa, VEBO-Frucht und VOG Ingelheim eine starke Vereinigung“, sagt Michael Büser. Seit der Gründung sie immer die enge Zusammenarbeit mit dem Lebensmitteleinzelhandel und den mehr als 600 angeschlossenen Erzeugern und acht Packhäusern im Vordergrund gestanden, um somit auch professionelle Produktions- und Vermarktungsstrukturen zu schaffen. Auch das breite Sorten- und Markenspektrum zeichne die OvB aus, so Büser. Darüber hinaus sei man bereits seit 1999 im Bio-Bereich aktiv, dessen Anteil in den kommenden Jahren sicher weiter wachsen werde.

Und dann gab es im Verlauf des Abends noch eine kleine Überraschung für die Partner der OvB. Sie durften in den Lostopf greifen und damit eines der ausgestellten Bilder ihr Eigen nennen. „Sie sollten einen Ehrenplatz bekommen“, so der Vorschlag von Michael Büser. „Und wer weiß, vielleicht sind sie beim 50-jährigen OvB-Jubiläum schon ein Vermögen wert.“