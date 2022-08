25 Jahre Camping-Freunde Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für ihr 25-jähriges Club-Jubiläum hatten die Camping-Freunde Friedrichshafen (CFF) ein langes Wochenende auf dem Campingplatz in Orsingen geplant, mit einem vielfältigen Programm. Die komplette Zeltwiese war dort für den Club reserviert. 24 Campingfahrzeuge bildeten dort eine klassische Wagenburg. Dazwischen eine kleine Zeltstadt mit Grillplatz.

Bereits am Anreisetag mussten die Camper zeigen, dass sie mit allen Wetterbedingungen im Freien zurechtkommen. Sturzflutartiger Dauerregen hatte das Voralpenland im Griff. So entwickelte sich auch der Ausflug zur Lochmühle Eigeltingen am zweiten Tag zu einer sehr nassen Angelegenheit. Pünktlich zum Beginn des Grillfestes am Abend verzogen sich die Schauer und es wurde ein gemütlicher Hock im Festzelt. Der 1. Vorsitzende Eberhard Utz hatte mit viel Zeitaufwand eine Foto-Schau zusammengestellt und präsentierte den Mitgliedern nun 25 Jahre Clubleben und Reisen. Nicht nur Europa wurde bereist, sondern auch Afrika, Australien, USA und China. Andächtig ließen die Mitglieder diese vielen Erlebnisse nochmals Revue passieren.

Mit einem gemeinsamen Frühstück im Freien wurde der Jubiläumstag eingeläutet. Beim abendlichen Festschmaus im Restaurant „Schäferstüble“ zeigte sich Eberhard Utz, 1. Vorsitzender des CFF zufrieden mit dem bisher Erreichten. „25 Jahre, das ist eine stolze Zahl. Ich bin stolz darauf und ich bin mir sicher, ihr auch!“ Neben den Clubaktivitäten hat sich der CFF damals stark gemacht für die Schaffung eines Wohnmobilstellplatzes in Friedrichshafen. Auch die Veränderungen beim Campingplatz Fischbach hat der Club angestoßen. „Seit diesem Zeitpunkt haben wir einen vorzeigbaren, ordentlichen Campingplatz, der von der Familie Schlichte geführt wird“, so Eberhard Utz. Er erinnerte an die vielen großen Reisen, aber auch die kleinen Ausfahrten in die nähere Heimat, die die Jahresprogramme ausgefüllt haben.

Drei Gründungsmitglieder sind heute noch im Club und wurden mit einem Präsent geehrt: Lyssi und Eberhard Utz sowie Hedi Asal. Der zweite Vorsitzende Jean Claude Moyen dankte mit launigen Worten Eberhard Utz für die 25 Jahre Vereinsvorsitz. Er lobte sein Organisationstalent und sein Wissen über Geographie, der Flora und Fauna und schließlich der Reisekunst. Mit großem Applaus bedankten sich die anwesenden Mitglieder bei ihrem Vorsitzenden für die 25 Jahre Arbeit für den Club.