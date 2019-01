Ein 25-jähriger Autofahrer hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz vor 2 Uhr eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei kam es im Wald bei der Neuen Messe zu einem Unfall.

Der Mann bemerkte im Stadtgebiet, dass die Polizei vor hat, ihn zu kontrollieren. Um sich der Kontrolle zu entziehen, fuhr er sehr schnell durch mehrere Straßenzüge bis in das Waldgebiet bei der Neuen Messe. Dort fuhr er auf einen schmalen Waldweg und prallte wegen der Geschwindigkeit gegen das Geländer einer schmalen Holzbrücke, die für Autos nicht geeignet ist.

Die Insassen stiegen aus und rannten weg. Die Beamten nahmen zwei Personen fest, eine dritte Person konnte aber unerkannt flüchten. Bei dem 25-jährigen Fahrer, der keinen Führerschein hat, bemerkten die Beamten einen deutlichen Drogeneinfluss, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht und dort eine Blutprobe veranlasst wurde. Das beschädigte Fahrzeug ist nicht zum Verkehr zugelassen und war mit gefälschten Kennzeichen versehen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an, teolt die Polizei in einem Bericht mit.