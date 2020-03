Ein 25-Jähriger ist am Sonntag auf der K 7739 zwischen Berg und Jettenhausen mit seinem Auto verunglückt. Er kam laut Polizei in einer Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über das Auto, fuhr in einen Graben und wurde auf ein Feld geschleudert. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden: 15000 Euro.