25 Cent pro Kilometer für das Kinderhospiz

Bereits zum zweiten Mal hat auch in diesem Jahr das beliebte Gänseblümchenfest und der dazugehörige Kiho-Crosslaufer des Kinderhospizes St.Nikolaus abgesagt werden müssen. Um trotzdem aktiv zu bleiben hat Hospiz in Bad Grönenbach die Aktion „fit4Kiho“ gestartet. Eingeladen sind alle die Freude an der Bewegung haben.

Noch bis Sonntag, 6. Juni, kann laut Pressemitteilung jeder auf seiner Lieblingsstrecken laufen, gehen, walken, wandern oder mit dem Rollstuhl Kilometer sammeln. Die gesammelten Gesamtkilometer sollen eine Strecke von 40 000 Kilometer ergeben, was etwa der Entfernung einer Erdumrundung entspricht. Uwe Köppe, Vorstand des Häfler Seehasen-Fanfarenzugs, möchte mit seinen Läufen zusätzlich Spenden für das Hospiz sammeln.

Der Seehasen-Fanfarenzug engagiert sich seit 2011 jährlich mit wechselnden Aktionen für das Kinderhospiz St. Nikolaus und wurde dafür 2015 zum Botschafter ernannt. Durch die Pandemie lag auch das Vereinsleben von Friedrichshafen ältestem Fanfarenzug etwas brach. Um in der Fanfarenzug freien Zeit nicht ganz einzurosten, begann der Seehasen Vorstand wieder an zu laufen. Eigentlich wollten alle Seehasen-Vorstände beim diesjährigen Crosslauf als Team antreten. Durch die Absage wurde dies aber vereitelt. Da kam die Aktion des Kinderhospiz fit4Kiho gerade recht. „Natürlich bin ich bei dieser tollen Aktion dabei“, sagt Köppe.

Bei einer seiner Kilometerjagden kam ihm der Einfall, Spender und Sponsoren zu suchen die pro von ihm gelaufenen Kilometer 25 Cent an das Kinderhospiz spenden. „Ich schätze dass ich wohl bis zum Ende der Aktion 150 Kilometer gesammelt habe, was dann mindestens eine Spende von knapp 40 Euro pro Spender ergibt“ schätzt Köppe. Ein paar Unterstützer waren im privaten Umfeld schnell gefunden. Gemessen werden seine Kilometer über eine gängige Läufer App gezählt und laufend auf der Facebook-Seite des Vereins aktualisiert.

Spenden kann jeder, der das Kinderhospiz unterstützen möchte, betont Köppe. „Es müssen auch nicht zwingend 25 Cent pro Kilometer sein, jede Spende ist willkommen und hilft“, sagt er. Die gesamte gelaufene Kilometerzahl wird am 6. Juni auf der Internetseite des Vereins zu sehen sein. Jeder kann dann seine Spende selbst berechnen und direkt an das Kinderhospiz überweisen. Von dort gebe es auch die Spendenbescheinigung, so die Pressemitteilung der Veranstalter weiter.

Das Kinderhospiz St. Nikolaus wurde im März 2007 für Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern eröffnet. Es wird aus Spenden und Erträgen finanziert, da es in Deutschland keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize gibt. Die Spendenzusagen können dem Verein per E-Mail gemeldet werden. Die Höhe der Spenden wird am 17. Juli bei der Veranstaltung „Seehasen & Freunde“ im Lammgarten bekannt gegeben.