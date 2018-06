Die IG Metall macht Druck: Am Mittwoch ruft die Gewerkschaft alle Mitarbeiter von ZF und MWS im Zuge der laufenden Tarifauseinandersetzung zu einem 24-stündigen Warnstreik auf. Die Arbeitgeber kritisieren die Aktion scharf.

Mit dem Warnstreik will die IG Metall ihre Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn unterstreichen. Ein weiteres Ziel der Gewerkschaft: kürzere Wochenarbeitszeiten mit Rückkehrrecht in die Vollzeit, wenn die Beschäftigen das wollen oder brauchen plus Lohnausgleich in bestimmten Fällen, etwa bei der Pflege von Angehörigen. Die Arbeitgeberseite ist auf die Forderungen bislang nicht eingegangen, die Gespräche sind im Moment unterbrochen.

24 Stunden Streik

Der ganztägige Warnstreik bei der ZF Friedrichshafen AG startet am Mittwoch um 5 Uhr mit Frühschichtbeginn und endet am Donnerstag, 1. Februar, ebenfalls um 5 Uhr. Bei MWS soll die Produktion von 6 bis 6 Uhr ruhen. Zentrale Anlaufstelle für die Streikenden ist ein eigens errichtetes Zelt auf dem Parkplatz P7 gegenüber des Forschungs- und Entwicklungszentrums von ZF, auch bekannt als Zirkusparkplatz. Dort gibt es neben Informationen und den Karten, die zum Bezug des Streikgeldes nötig sind, auch warmes Essen und Musik.

Im Zelt am P7 sind zwei Kundgebungen geplant, um 9.30 Uhr und um 14 Uhr. „Wir werden aber natürlich auch an den Werkstoren stehen“, sagt Helene Sommer, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben. Mögliche arbeitswillige Kollegen werde man dort „daran erinnern, dass es gut ist, jetzt solidarisch zusammenzustehen“. Sie gehe allerdings davon aus, dass die allermeisten Mitarbeiter von ZF und MWS morgen gar nicht am Arbeitsplatz erscheinen werden. Wie hoch der Anteil der IG Metall-Mitglieder in den beiden Unternehmen ist, wollte Helene Sommer nicht verraten.

Vertrauensleute stimmen ab

Beschlossen worden ist der 24-stündige Warnstreik – ein Instrument, das die Gewerkschaft erstmals anwendet – von den IG Metall-Vertrauensleuten bei ZF und MWS. Im ganzen Land finden ähnliche Aktionen statt, keine weitere allerdings im Bereich der Häfler IG Metall. Man habe ein großes und ein kleineres Unternehmen ausgewählt, „um die ganze Bandbreite des Arbeitgeberverbandes zu treffen“, so Sommer, die über weitere Einzelheiten zur Streiktaktik nichts verraten wollte.

Nur so viel: „Die Arbeitgeber sollen merken, dass wir es ernst meinen.“ Natürlich hoffe man durch den Warnstreik auch, neue Mitglieder zu gewinnen. „Bei solchen Tarifauseinandersetzungen merken die Leute, wofür man eine Gewerkschaft braucht“, sagt Sommer. „Nämlich um gemeinsam dafür zu kämpfen, dass der wirtschaftliche Erfolg der Unternehmen auch bei den Beschäftigten ankommt.“

„Völlig unnötige Eskalation“

ZF kritisiert den Streik scharf. „Die 24-Stunden-Streiks sind eine völlig unnötige Eskalation. Der Metall- und Elektroindustrie mit ihren internationalen Wertschöpfungsketten entsteht dadurch ein großer volkswirtschaftlicher Schaden“, schreibt Jürgen Holeksa, ZF-Personalvorstand und Arbeitsdirektor. Streiks wie diese sowie nicht umsetzbare Forderungen, wie die Gewerkschaft sie formuliert habe, seien wenig hilfreich, wenn Deutschland ein weltmarktfähiger Standort bleiben soll. „Unsere Kunden im Ausland haben für die Streikentscheidung der IG Metall kein Verständnis – und suchen sich gegebenenfalls neue Lieferanten“, teilt er mit.

ZF wird der 24-Stunden-Streik mutmaßlich schwer treffen. Das bestätigt auch ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. „Wir sind gerade auf jedes Getriebe angewiesen“, sagt er. Ein Produktionsausfall von 24 Stunden sei schon „massiv. Das wird teuer“, meint er.

„Kein Spießrutenlauf“

Zugleich rief der ZF-Sprecher alle zur Besonnenheit auf. Die Eingänge zum Betrieb seien grundsätzlich freizuhalten, Beleidigungen oder Nötigungen werde man nicht dulden. Es dürfe für Arbeitswillige „keinen Spießrutenlauf geben“. Zugleich machte er deutlich, dass ZF die Aktion zwar für unverhältnismäßig hält, das Streikrecht aber nicht in Frage stellt. Helene Sommer sagt, dass sie nicht mit unschönen Szenen an den Werkstoren rechnet. „Wir bleiben ja Kollegen. Da muss jetzt keiner Angst haben.“

