24 Ladepunkte für E-Autos im Zeppelin-Parkhaus installiert

Im Zeppelin-Parkhaus in der Leutholdstraße in Friedrichshafen sind nun 24 Ladepunkte für E-Autos installiert. Das Stadtwerk am See hat den Einbau übernommen und managt die Anlage energietechnisch, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Nutzen könnten die Ladesäulen unter anderem Mitarbeiter von Zeppelin Systems, Rolls Royce und ZF.

Das E-Auto während der Arbeitszeit ganz laden – kein Problem mehr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zeppelin Systems, Rolls Royce und ZF. Im Zeppelin-Parkhaus hat das Stadtwerk am See nun 24 Ladesäulen installiert und weitere vorbereitet. „Wir könnten kurzfristig weitere 26 Ladepunkte einbauen“, wird Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle zitiert. Langfristig seien noch mehr möglich. „Der Engpass ist nicht die Zahl der Ladeboxen, sondern das Stromnetz davor“, erläutert der Stadtwerk-Chef.

„Das ist ein guter Service für die Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen. Und ein wichtiger Schritt in Richtung ökologische Mobilität“, wird Jörg Bischof, Geschäftsführer der Luftschiffbau Zeppelin GmbH zitiert. „Mit der Investition in die Ladeinfrastruktur erhöhen wir die Attraktivität des Parkhauses für unsere Mieter und leisten aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz. Auch möglichst flexible Bezahlmöglichkeiten standen für uns im Interesse der Nutzer im Fokus.“

An jeder Ladebox sei Schnellladen mit 22 Kilowatt möglich. Selbst wer nur halbtags im Büro ist, habe so bei der Heimfahrt wieder ein vollgeladenes Auto. Das Stadtwerk speise 100 Prozent Ökostrom ein. Gezahlt werden könne über einen eigenen Autostrom-Vertrag vom Stadtwerk am See, aber auch über Verträge anderer Anbieter oder auch direkt über App oder Website.

Auf dem Parkhausdach hat das Stadtwerk eine große Photovoltaikanlage mit rund 500 Kilowatt Peak Leistung installiert. Mit einer Jahreserzeugung von rund 565 000 Kilowattstunden könnte die Anlage rund 200 Haushalte versorgen.