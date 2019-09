24 Jugendliche haben ihre Ausbildung bei der Stadt Friedrichshafen begonnen. Bürgermeister Stefan Köhler und Vertreter des Personalamtes, des Personalrates und der Jugend- und Auszubildenden haben die Jugendlichen im Sitzungssaal des Technischen Rathauses begrüßt.

An ihrem ersten Tag haben die Jugendlichen eine Mappe mit allen wichtigen Informationen über die Verwaltung und deren Abläufe erhalten, schreibt die Stadt in der Pressemitteilung. Um das Rathaus kennenzulernen, fand ein Rundgang in den Ämtern und in mehreren Außenstellen wie das Graf-Zeppelin-Haus, das Medienhaus am See oder das Karl-Olga-Haus statt, bei denen Mitarbeiter über ihre Arbeit berichteten. Die Stadt bildet derzeit 60 junge Menschen in 18 Ausbildungsberufen aus.

Samantha Hauk, Theresa Loser, Marlen Sandel, Yvonne Rinderer und Lisa Schmidtke möchten Verwaltungsfachangestellte werden. Eine Laufbahn als Beamten im gehobenen Dienst (Bachelor auf Arts) streben Juliane Hering, Monika Kolb und Gina Thum an. Fachkraft für Abwassertechnik möchte Daniel Brauchle werden. Julian Thum lässt sich zum Fachinformatiker FR Systemintegration ausbilden. Sophia Wegis macht eine Ausbildung als Jugend- und Heimerzieherin WTP und Theresa Miez zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste. Ein Anerkennungspraktikum im Kindergarten sowie im Spielehaus absolvieren Eline Barreto, Lee Lehn und Michelle Wittig. Den Studiengang Bachelor of Arts Tourismus BWL beginnen Katharina Ammann und Vanessa Hug. Eine Ausbildung als Altenpflegerin im Karl-Olga-Haus beginnt Melinda Klasterka und als Altenpflegehelferinnen Thi Hang Dao, Ngoc Ha Nguyen und Pham Kieu Tien Nguyen. Franziska Fehringer steigt ins Berufsleben ein als Auszubildende Bachelor of Arts Öffentliche Wirtschaft und Paul Geiger als Auszubildender für Bauingenieurwesen Öffentliches Bauen. Eine praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin macht Kara Rüth.

„Friedrichshafen braucht Sie. Egal, an welchem Standort: Sie alle können dazu beitragen, dass wir in Friedrichshafen weiterhin erfolgreich sind“, so Köhler. Den Wünschen für einen guten Start schlossen sich Hans-Dieter Beller, Vorsitzender des Personalrates, sowie Beyzanur Eköz und Leon Bock von der Jugend- und Auszubildendenvertretung an.