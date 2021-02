Ein 24-jähriger Mann hat am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße mehrere Kellertüren eingeschlagen. Laut Polizeibericht hatte er offenbar psychische Probleme.

Gegen 23 Uhr meldeten Hausbewohner den Vorfall der Polizei. Bis zu deren Eintreffen wurde der Täter von einem Bewohner festgehalten. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden, er ist aber laut Polizei nicht unerheblich. Ob der Täter aus den Kellerräumen etwas entwenden wollte, müssen die polizeilichen Ermittlungen zeigen.