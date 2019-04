24 Alarmeinsätze – 11 000 Arbeitsstunden

Die Ortsgruppe der DRLG hat am Samstagabend bei seiner Hauptversammlung im Trachtenvereinsheim Bodensee’r auf ein erfolgreiches Jahr mit mehr als 11 000 Arbeitsstunden der Vereinsmitglieder geblickt. Nicht zu kurz kamen an diesem Abend die Ehrungen für langjährige Mitglieder als auch für die jungen Wachkönige, die mit ihren geleisteten Stunden als Rettungswache im Mittelpunkt standen.

Zudem freute sich der Vorsitzende Rudi Krafcsik und sein Team über die Besetzung der Position der Schriftführerin mit Mara Dunkenberger. „Endlich ist beim Thema Ausbau ein Fortschritt zu erkennen“, sagte Rudi Krafcsik, nachdem er sich beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit bedankte. Der Carport für das Hochwasserboot des Bezirks sei fast fertig, hinzu käme der Stellplatz für das Fahrzeug, das das Boot transportiert. Dankbar sei man auch für das offene Ohr der Stadt und den Zuschuss, den man bekommen habe, um die Baumaßnahmen zu ermöglichen.

Drei Boote im Einsatz

Mit insgesamt drei Booten bewältigt die Ortsgruppe ihre Einsätze zur Rettung von Menschen aus dem Wasser. Ein Boot sei dabei ganzjährig im Wasser, so der Vorsitzende. Im Sommer leiste man Übungen mit den Booten, im Winter stehe die Instandhaltung mit Lackieren und mit der Erneuerung der Technik im Mittelpunkt.

Bei insgesamt 24 Alarmeinsätzen war die Ortsgruppe im vergangenen Jahr gefordert und hat viele Stunden beim Seehasenfest, in den Strandbädern und bei der Instandhaltung der Wachstation geleistet. Gerettet wurden kenternde kleine Segelboote oder auch Personen, die ins Hafenbecken gefallen waren. 26 Mitglieder der Ortsgruppe seien mit einem Meldeempfänger ausgestattet und bereit zum Einsatz, berichtete Jens Kaboth, der die Leitung der Einsätze betreut.

Viele Stunden investiert der Verein in die Ausbildung der Jugend zu Rettungsschwimmern, aber auch in die Organisation der Schwimmabzeichen und in den Schwimmunterricht für Kinder und Erwachsene. Der Wunsch der Stadt sei es, dass die Kinder in Friedrichshafen schwimmen lernen, sagte der Leiter des Bereichs Ausbildung Karsten Hayen und fügte hinzu: „Da sind wir gefordert“ und meinte zu den Kursen: „Wir sind gleichbleibend voll“. Im vergangenen Jahr hätte man 180 Prüfungen von Seepferdchen über Jugendschwimmabzeichen bis hin zum Rettungsschwimmer durchgeführt.

Als fertige Rettungsschwimmer mit vielen Wachstunden wurden die jungen Wachkönige Jonathan Heyen und Timo Amann geehrt, die nicht nur Wache an den Strandbädern Friedrichshafen geleistet haben, sondern auch einige Stunden an der Nord-oder Ostsee.

Unter den Geehrten war auch Philipp Schleicher, der 60 Jahre lang dem Ortsverein die Treue hält. „Ich finde es schön, dass es einen Verein gibt, der den Kindern das Schwimmen beibringt“, sagte Schleicher. Wie alle Vereine kämpft auch die Gruppe der DLRG mit der Besetzung von Ämtern, die im Ehrenamt ausgeübt werden. So fand man niemand als stellvertretenden Schatzmeister. Als Verein schaue man gespannt in die Zukunft, insbesondere auf die Eröffnung des neuen Bades, in dem es mehr Wasserfläche für die Kurse des DLRG geben werde.