220 Häfler radeln mit dem Oberbürgermeister

Rund 220 Teilnehmer haben sich am Wochenende zur zehnten Ratour mit Oberbürgermeister Andreas Brand auf dem Romanshorner Platz eingefunden. Geleitet durch die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen und durch die Aktiven des Polizeiposten Friedrichshafen startetete am Samstagmittag die alljährliche Tour durch Friedrchshafen in Richtung Zeppelin-Hangar in Allmannsweiler. Auf der rund 22 Kilometer langen Strecke machten die Teilnehmer ebenso Halt am Vereins- und Gesundheitszentrum in Ettenkirch, dem Bildungshaus und dem Panorama-Obstgarten in Friedrichshafen-Berg. Zum traditonellen Abschlussgrillen am Feuerwehrhaus in Friedrichshafen luden die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen, gesponsert von der Stadt, ein. Anlässlich der zehnten OB Fahrradtour gab es diesmal zusätzlich zum Fahrradbändel ein spezielles Fotobuch mit Bildern der vergangenen Jahre. Foto: Christian Lewang