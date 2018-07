22 Schüler mit Fachschulreife verabschiedet

Der Abschlussjahrgang der zweijährigen Berufsfachschule (Wirtschaftsschule) an der Hugo-Eckener-Schule hat seinen erfolgreichen Abschluss gefeiert. Insgesamt erreichten 22 Schüler die Fachschulreife. Für ihre besonderen Leistungen wurden Moritz Gloger mit einer Belobigung und Markus Sauerwein als bester Schüler des Abschlussjahrganges 2018 mit dem Hugo-Eckener-Preis ausgezeichnet.

Nach den schweren Prüfungen nahmen die Absolvente die freudige Nachricht vom Bestehen der mittleren Reife entgegen. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass beinahe alle Schüler bereits eine Zusage für einen Ausbildungsvertrag in Ausbildungsberufen unterschrieben haben oder eine weiterführende Schule besuchen werden. Dies beweise einmal mehr, dass der Abschluss der Wirtschaftsschule einen hohen Stellenwert besitze, schreibt die Pressestelle dert.

Bei der Abschlussfeier sparte Abteilungsleiter Jürgen Weber nicht mit Lob. In seiner Abschlussrede zeigte er noch einmal die Höhepunkte der beiden letzten Jahre auf: Kennenlernwoche, Kompetenzanalyse, Teamübungen, Präsentationen, Film-Projekte, Berufseignungstest, Berufsberatung, zwölf Stunden schriftliche Prüfungen in fünf Fächern und insgesamt 29 mündliche Prüfungen. Weber: „Sie haben sich in den zwei Jahren an unserer Schule verändert. Sie sind nicht nur älter geworden, sondern auch verständnisvoller. Sie haben mit gutem Erfolg gelernt und ernten jetzt den Lohn Ihrer Arbeit. Doch um gut zu bleiben, darf man nicht aufhören besser zu sein. Daher wünsche ich Ihnen bei allem, was Sie in der Zukunft vorhaben, viel Erfolg, Motivation zur Leistung und den Willen, Verantwortung zu übernehmen für sich und andere. Ich gratuliere Ihnen zur Fachschulreife und wünsche Ihnen für Ihre weitere Zukunft alles Gute“.

Die Klassensprecher Paul Nitzschke und Moritz Gloger zeigten und kommentierten Bilder, die das Leben und Lernen der Absolventen an der Wirtschaftsschule dokumentierten. Die Schülerinnen Amelie Geromüller, Lisa Hirsch, Leonie Kalde und Madeleine Reik bedankten sich stellvertretend für die Klassen bei ihren Lehrerinnen und Lehrer, die sie zwei Jahre lang auf ihrem Weg zur mittleren Reife begleiteten. Mit der feierlichen Übergabe der Zeugnisse und Auszeichnungen durch die Klassenlehrer Sylvia Deiringer und Heiko Steinigen erreichte der Abend seinen Höhepunkt.