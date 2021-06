22-Jähriger Randale muss in die Zelle

In der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Friedrichshafen hat die Nacht von Sontag auf Montag für einen 22 Jahre alten Mann geendet. Die Polizeibeamten wurden kurz nach Mitternacht zu einer Ruhestörung an der Uferpromenade gerufen und trafen den jungen Mann sowie seinen 23-jährigen Begleiter an. Beiden hörten laute Musik, grölten herum und konsumierten Alkohol. Auf den von den Beamten ausgesprochenen Platzverweis reagierten sie zunehmend aggressiv und laut Polizei vollkommen uneinsichtig. Da der 22-Jährige mit beleidigenden Äußerungen um sich warf und kurze Zeit später durch lautes Geschrei in der Innenstadt erneut negativ auffiel, wurde er zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam genommen. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Beide Männer bekommen eine Anzeige.