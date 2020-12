22-Jähriger flüchtet vor der Polizei, baut Unfall und verletzt sich schwer

Schwer verletzt hat sich ein 22-Jähriger, der am frühen Donnerstagmorgen in Fischbach vor der Polizei geflüchtet ist und dabei einen Unfall gebaut hat. Der junge Autofahrer war laut Polizei in Richtung Schnetzenhausen unterwegs, als er in der Schnetzenhausener Straße auf eine Streife traf. Er bremste und wendete seinen Wagen. Ohne Licht und mit hoher Geschwindigkeit versuchte er, der Streife zu entkommen, welche die Verfolgung aufgenommen hatte. Nach seiner Fahrt quer durch Fischbach kam er in der Klufterner Straße in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen eine Betonwand. Der 22-Jährige, der keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, erlitt schwere Verletzungen. Um ihn aus dem Auto zu befreien, schlugen die Beamten eine Autoscheibe ein. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da sich der dringende Verdacht ergab, dass er unter Drogeneinfluss stand, ordnete die Staatsanwaltschaft außerdem eine Blutentnahme an. Die Beamten fanden im Fahrzeug des 22-Jährigen mehrere Gramm Haschisch. Außerdem versteckte dieser mehr als 50 Gramm Amphetamin in seiner Unterhose. Die Drogen wurden sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Tatverdächtige muss sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinwirkung verantworten.