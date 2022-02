22 Engagierte packen bei Seeputzete an

Die Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt der Stadt Friedrichshafen hat jüngst die traditionelle Seeputzete veranstaltet. Die Ausbeute: eine Flaschenpost, drei Fahrräder und jede Menge Plastikmüll.

Bei der Müllsammelaktion machten Kinder, Jugendliche und Erwachsene des Angelsportvereins Friedrichshafen, des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), von Greenpeace sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Friedrichshafen mit. Ausgestattet mit Greifzangen und Müllsäcken haben sie über mehrere Stunden am Bodenseeufer unterhalb des Campingplatzes CAP Rotach und an der Rotach entlang Müll aufgesammelt. Insgesamt kamen 15 große Säcke – zum Großteil mit Plastikabfällen gefüllt – zusammen. Des Weiteren wurden auch eine Flaschenpost mit Liebesschwüren sowie drei Fahrräder unter anderem mit Elektroantrieb gefunden.

„Erfreulich war, dass das Müllaufkommen rückläufig ist und somit weniger Müll aufgesammelt werden musste als noch im vergangenen Jahr“, so Jürgen Schock vom Amt für Stadtplanung und Umwelt. Schock bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern für ihr Engagement und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, ihren Müll in die bereitgestellten Mülleimer zu werfen oder mit nach Hause zu nehmen.