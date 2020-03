Überwältigend viele Bürger sind trotz der aktuellen Corona-Krise zur Blutspende des DRK-Ortsvereins Friedrichshafen gekommen. „Gerade in solchen Zeiten zeigt sich, wie wir alle zusammenstehen und trotz der Umstände die Menschlichkeit an erster Stelle steht – denn Blut geben rettet Leben“, schreibt das DRK in einer Pressemitteilung.

Obwohl es verschärfte Sicherheitsmaßnahmen gab und die Wartezeit dadurch länger wurde, haben insgesamt 210 Spender – davon 43 Erstspender – den Weg in die Rotkreuzstraße gefunden. „Wir freuen uns sehr darüber und danken allen Spendern, ehrenamtlichen Helfern und den Helfern des DRK-Kreisverband Bodenseekreis für Ihr Engagement, ihre Geduld und Disziplin“, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK-Ortsvereins.