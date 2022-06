21-Jähriger begeht Fahrerflucht

Ein 21-Jähriger hat am Dienstag gegen 6.45 Uhr auf der K 7728 im Bereich des Competence-Parks einen Unfall verursacht. Danach fuhr er laut Polizeibericht davon. Laut Zeugenangaben soll der junge Fahrer mit seinem silbernen VW Golf in Richtung Friedrichshafen mehrere Autos überholt haben. Eine entgegenkommende 27 Jahre alte Opel-Fahrerin musste abrupt bis zum Stillstand abbremsen, um eine Frontalkollision mit dem VW zu verhindern. Ein 44-jähriger Opel-Fahrer, der hinter der 27-Jährigen fuhr, erkannte dies zu spät, fuhr wuchtig auf und zog sich dabei eine schwerere Handverletzung zu, die in einer Klinik behandelt werden musste. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 6000 Euro beziffert. Der 21-Jährige setzte seine Fahrt nach dem Unfall einfach fort, er konnte im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten polizeilichen Fahndung aber angetroffen werden. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht zu. Zeugen können sich unter Telefon 07541 / 70 10 melden.