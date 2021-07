21-Jährige wird vermisst – Zuletzt wurde sie im Bodenseekreis gesehen

Wer hat die Frau oder ihr Auto gesehen oder kann weitere Hinweise zum Aufenthaltsort geben? Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen (Kontakt 07761 / 93 45 00) und jede andere Polizeidienststelle nehmen Hinweise entgegen.

Eine 21-jährige Frau, die sich zuletzt im Bodenseekreis aufgehalten haben soll, wurde am Dienstagabend, 6. Juni, als vermisst gemeldet. Die Vermisste kommt, wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, aus Bernau im Landkreis Waldshut.

Mit grauem VW Golf unterwegs

Nach Informationen der Polizei dürfte die 21-Jährige mit einem grauen VW Golf mit Waldshuter Zulassung (WT) unterwegs sein. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Zuletzt war das Handy der Vermissten im Bereich Überlingen/Bodenseekreis am Dienstag zur Mittagszeit im Funknetz eingeloggt. Die Frau hielt sich beruflich bedingt im Bodenseekreis auf und war dort in einem Hotel untergebracht. Ihren Aufenthalt dort beendete sie am Dienstag. Seitdem wird sie vermisst.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen, die die Frau gesehen haben könnten und fahndet mit folgender Beschreibung nach ihr: etwa 165 cm groß, circa 50 kg schwer, sehr schlank, dunkelblonde schulterlange Haare, grün-braune Augen, Muttermale im Gesicht, Ohrringe in beiden Ohren, trägt gelegentlich, aber insbesondere beim Autofahren eine Brille.