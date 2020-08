21-Jährige fährt auf der B 31 falsch und wird ohne Führerschein erwischt

Die Nachricht ist neu, doch überraschend ist sie für kaum jemand, der ihn kennt. Wolfgang Schäuble (CDU), Urgestein der deutschen Politik, will weitermachen. Er fühle sich fit für eine weitere Legislaturperiode, hieß es aus seinem Umfeld.

Und wenn Schäuble es will, dann wird er wohl auch wieder aufgestellt. Denn wer wollte einen Mann aus seiner Position kippen, der seit fast 50 Jahren im Parlament sitzt, der an der Seite Helmut Kohls die Wiedervereinigung einfädelte und der vor 30 Jahren im Wahlkampf für die CDU in Oppenau von ...