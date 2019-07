Bei einem Verkehrsunfall im Erlenweg ist am Samstagnachmittag ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden. Ein 21-jähriger Autofahrer hatte gegen 17.15 Uhr die Länderöschstraße befahren und war eigenen Angaben zufolge sehr spät von seinem Beifahrer darauf aufmerksam gemacht worden, dass er in den Erlenweg einbiegen müsse. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der 21-Jährige beim Abbiegen zu weit nach rechts an den Straßenrand und prallte hier gegen einen dort abgestellten Wagen, heißt es im Polizeibericht. Verletzt wurde niemand.