„Ich bin freiwillig hier“ – dieser Slogan gilt seit 1. September für 21 junge Menschen, die sich für ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Medizin-Campus Bodensee entschieden haben. Die 16 bis 20 Jahre jungen Frauen und Männer kommen laut Mitteilung überwiegend aus der Region Bodensee-Oberschwaben, aber nicht nur – manche wohnen weit weg, beispielsweise in Rendsburg, Filderstadt oder Malsch. Sie werden im Klinikum Friedrichshafen und in der Klinik fast ausnahmslos im Bereich der Patientennahen Bereich eingesetzt und entlasten so im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Kenntnisse die Mitarbeiter der Pflege an den beiden MCB-Standorten. Andere unterstützen das Ernährungsmanagement oder helfen im OP.

Die vier FSJler, die sich für ihr soziales Jahr in der Klinik Tettnang entschieden haben, kommen aus der unmittelbaren Umgebung – also direkt aus Tettnang, aus Neukirch oder Kressbronn.