20.605 Euro dank Fränkel Open Air: Größte Einzelspende in der Geschichte von „Häfler helfen“

„Es war ein traumhaft schönes Wochenende“, sagt Peter Buck, Vorstand der Fränkel AG, über das Fränkel Open Air vom 1. bis 3. Juli. „Das Quartier hat gebebt.“ Es hat aber auch geklingelt – und zwar in der Kasse von „Häfler helfen“. Denn an die Aktion floss der Erlös der Veranstaltung: genau 20 605 Euro. Das ist die größte Einzelspende in der Geschichte von „Häfler helfen“.

Am Freitag „voXXclub“, am Samstag ein White Dinner und der Sonntagsfrühschoppen mit den „Jungen Zimmertalern“ – drei Tage lang war die Allmandstraße bei bestem Wetter eine Partyzone. Die Menschen strömten, alles lief wie am Schnürchen. Dabei hatten die beiden Vorstände des Immobilienunternehmens Fränkel, Peter Buck und Jaqueline Egger-Buck, mit ihrem Team das Open Air selbst organisiert, ohne die Hilfe einer professionellen Agentur.

Motivierte Fränkel-Mitarbeiter

Gut möglich, das die Motivation der Mitarbeiter aus deshalb so hoch war, weil von Anfang an feststand, wohin der Erlös der Veranstaltung fließt: an „Häfler helfen“. Die gemeinsame Aktion von „Schwäbischer Zeitung“, katholischer und evangelischer Kirche steht Menschen aus Friedrichshafen, die in Not sind, mit Geld und Beratung bei.

Mittlerweile liegen alle Abrechnungen des Fränkel Open Air vor. Peter Buck zieht eine erfreuliche Bilanz: Insgesamt erhält „Häfler helfen“ 20 605 Euro. 5697 Euro wurden demnach am Freitag bei „voxxClub“ gespendet, die gleiche Summe legte die Fränkel-Stiftung wie versprochen oben drauf. Beim Frühschoppen am Sonntag kamen gut 1600 Euro an Spenden zusammen.

Natürlich tragen beim White Dinner nicht nur Herrchen und Frauchen weiß. (Foto: Felix Kästle) Impressionen vom White Dinner beim Fränkel Open Air. (Foto: Felix Kästle) Impressionen vom White Dinner beim Fränkel Open Air. (Foto: Felix Kästle) Impressionen vom White Dinner beim Fränkel Open Air. (Foto: Felix Kästle) Impressionen vom White Dinner beim Fränkel Open Air. (Foto: Felix Kästle) Impressionen vom White Dinner beim Fränkel Open Air. (Foto: Felix Kästle) Impressionen vom White Dinner beim Fränkel Open Air. (Foto: Felix Kästle) Impressionen vom White Dinner beim Fränkel Open Air. (Foto: Felix Kästle) Impressionen vom White Dinner beim Fränkel Open Air. (Foto: Felix Kästle) Impressionen vom White Dinner beim Fränkel Open Air. (Foto: Felix Kästle) Impressionen vom White Dinner beim Fränkel Open Air. (Foto: Felix Kästle) Impressionen vom White Dinner beim Fränkel Open Air. (Foto: Felix Kästle) Impressionen vom White Dinner beim Fränkel Open Air. (Foto: Felix Kästle) Impressionen vom White Dinner beim Fränkel Open Air. (Foto: Felix Kästle) 1 von 1

Der Erlös des White Dinners – nur diese Veranstaltung kostete Eintritt – liegt bei 3800 Euro, Speis und Trank am Freitag und Sonntag brachten nochmal rund 3700 Euro. Zusammen mit einigen Einzelspenden im Nachgang steht die mehr als stolze Summe von 20 605 Euro.

Dank an Nachbarn und Unterstützer

„Wir danken allen Nachbarn und Unterstützern, vor allem aber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagt Jaqueline Egger-Buck. Einziger Wermutstropfen sei die Spendenzurückhaltung einiger am Freitagabend gewesen. Über 2000 Zuhörer waren zu „voXXclub“ gekommen. Da habe man schon mit etwas mehr als 5697 Euro gerechnet.

Die Freude über das Gesamtergebnis des Open Air trübt das aber nicht. „Klasse, dass die Verantwortlichen der Fränkel AG das Potential eines unbeschwerten Sommerfestes in Verbindung mit einem enormen Spendenaufkommen gesehen haben. Der Winter kommt und wir sind nicht nur dankbar, sondern werden die Mittel dringend benötigen“, sagt der katholische Dekan Bernd Herbinger.

„Das Fränkel-Open-Air ist ein sehr erfreulicher Beitrag zur Lebensqualität im Quartier. Gleichzeitig leistet es einen gewichtigen Beitrag zur Solidarität innerhalb der Stadtgesellschaft“, ergänzt der evangelische Co-Dekan Reimar Krauß.

„Wir denken darüber nach“

Auf die Frage, warum die Fränkel-Stiftung den Betrag nicht einfach spendet und sich die viele Extra-Arbeit spart, hat Peter Buck eine einfache Antwort: „Wir wollten mit dieser Veranstaltung den Häflern ein Wochenende der Freude schenken und wieder die Möglichkeit der Begegnung eröffnen.“ Ob es eine Wiederholung gibt? Nicht ausgeschlossen. „Wir denken darüber nach“, sagt Buck, der sich im Moment noch nicht festlegen will.