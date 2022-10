205 Auszubildende feiern Lehrabschluss

205 Auszubildende aus dem Bodenseekreis haben gefeiert, dass sie in diesem Jahr ihre Gesellenprüfung erfolgreich bestanden haben. Das teilt die Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis mit. Demnach setzte Kreishandwerksmeister Günter Gebauer mit der sogenannten Lossprechung einen Schlusspunkt hinter die drei beziehungsweise dreieinhalb Jahre Lehrzeit der Auszubildenden: „Ich spreche Sie nun aus dem Lehrlingsstand frei – Sie sind jetzt Gesellen und für sich selbst verantwortlich.“

Gefeiert wurde laut Mitteilung in der Graf-Burchard-Halle in Frickingen. Mit dabei waren auch zahlreiche Repräsentanten aus den 15 Innungen der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis (KHS), die alljährlich die Lehrabschlussfeier organisiert. Den feierlichen Rahmen des Abends unterstrich der Fanfarenzug Salem durch seinen Auftritt gleich zu Beginn der Veranstaltung, heißt es in der Mitteilung.

Gerade in diesen Zeiten sei es nicht selbstverständlich, dass man am Ende der Ausbildung auch den Gesellenbrief in Händen halten kann, betonte Gebauer in seiner Begrüßungsrede. Denn pandemiebedingt hätten viele Arbeiten unter erschwerten Bedingungen ablaufen müssen, sehr viel Berufsschulunterricht sei ausgefallen und vieles hätte von den Auszubildenden selbst erarbeitet werden müssen. Doch schließlich hätten diese jungen Menschen durch die gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten ihr Ziel erreicht.

Solch positive Perspektiven unterstrich auch der Präsident der Handwerkskammer (HWK) Ulm, Joachim Krimmer. Handwerk sei zukunftssicher und innovativ, denn gerade die Handwerker seien diejenigen, welche die Energiewende umsetzen. Sie stünden ebenso für die Mobilitätswende und die Digitalisierung.

So werde bis zum Jahr 2030 der Bedarf an beruflich gebildeten Fachkräften in der Wirtschaft Baden-Württembergs „zehnmal höher als der Bedarf an Akademikern“ sein, verwies der HWK-Präsident auf Berechnungen des Wirtschaftsforschungsinstituts WifOR. Ohnehin seien die Entwicklungsmöglichkeiten im Handwerksberuf so vielfältig – das Spektrum reiche vom Meister über den Bachelor Professional bis zum Betriebswirt. Auch ein Studium an einer Hochschule oder Universität sei eine Alternative. „Oder Sie übernehmen einen Betrieb“, sagte Krimmer. Schließlich würden in den nächsten Jahren allein im Gebiet der HWK Ulm rund 3000 Handwerksbetriebe altersbedingt zur Übergabe anstehen.

Neben der Übergabe der Gesellenbriefe gehörten auch in diesem Jahr die Verleihung der Nachwuchsförderpreise und die Prämierung „Die Gute Form“ zu den Höhepunkten der Lehrabschlussfeier. Den Förder- und Nachwuchspreis für die besten Prüfungsleistungen holten sich Melissa Meloncelli (Metzgerei Zugmantel, Überlingen) sowie Valentin Müller und Markus Müller (jeweils Metzgerei Hügle, Frickingen).

Beim Sonderpreis „Die Gute Form“ der Schreiner- und Bootsbauer-Innung für die besten Gesellenstücke gab es gleich zwei Sieger, sodass sich Niklas Strobel (Schreinerei Denn, Langenargen) und David Nykiel (Schreinerei Rauschendorfer, Friedrichshafen) den ersten Platz teilen mussten. Jeweils eine Belobigung erhielten Alaa Alaraj (Schreinerei Bucher, Owingen) und Tristan Luhrenberg (Schreinerei Wieland & Baur, Friedrichshafen). Geehrt wurden ferner die beiden Prüfer der Elektro-Innung Bodenseekreis, Horst Kiechle und Ralf Lehn.