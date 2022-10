2023 gibt’s wieder ein Open Air am GZH

Der Konzertveranstalter Vaddi Concerts will im Sommer 2023 wieder ein Open Air auf dem See-Freigelände des Graf-Zeppelin-Hauses veranstalten. Geplant seien zwei Events, am 11. und am 12. August, erklärt Jens Buck, Projektleiter bei Vaddi Concerts und auch fürs Booking verantwortlich. Welche Bands an diesen beiden Tagen auftreten werden, stehe noch nicht fest.

Buck ist vor allem wichtig, dass die Bevölkerung, die rund um den Veranstaltungsort wohnt, mit ins Boot geholt wird. „Wir unternehmen alles, um den Lärmschutz einzuhalten und die Anwohner nicht weiter zu beeinträchtigen“, sagt Jens Buck vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen: Die Stadt Friedrichshafen hatte für das letzte geplante Open Air-Konzert im Jahr 2019 keine Genehmigung erteilt, nachdem der Anwalt zweier Anwohner in einem Schreiben umfassende Auflagen in Sachen Lärmschutz verlangt und eine Klage beim Verwaltungsgericht angekündigt hatte.

Vaddi musste deshalb die Konzerte von Nena und Michael Patrick Kelly ins Innere des GZH verlegen. Während aufs Freigelände 4000 bis 4500 Personen passen, waren es im GZH nur 1800. Zudem gab es Stunk mit manchem Kartenbesitzer, der sein Geld für eine Konzertfete unter freiem Himmel ausgegeben hatte und sich nun ins GZH abgeschoben sah.

Nena soll es dem Hörensagen nach nicht anders gegangen sein. Bei ihrem Konzert war im Backstagebereich zu hören, sie habe „keinen Bock auf Provinz“ und wolle wieder weg. Ob das aber wirklich als Reaktion auf das Open Air-Verbot zu verstehen war, ist letztlich unklar.

Die Stadt bemüht sich um die Befriedung mit den Anwohnern.

Jedenfalls ist auch der Stadt Friedrichshafen an einer Befriedung der Situation gelegen. Vor Vaddi Concerts jetziger Bekanntgabe der Open Air-Pläne für den nächsten Sommer hat GZH-Leiter Matthias Klingler die Anwohner in einem Brief informiert. Darin heißt es, dass die beiden Konzerte jeweils um 22 Uhr beendet sein werden. Außerdem werde der darauf folgende nächtliche Abbau auf ein „logistisches Minimum“ beschränkt. Auch würden Künstler ausgewählt, „die zu dem außergewöhnlichen Gelände und zum GZH passen und bei denen wir auch den berechtigten Lärmschutzbedürfnissen gerecht werden können“.

Was heißt das konkret: Darf man sich auf eine leisetreterische Simon und Garfunkel-Coverband freuen? Darüber muss Jens Buck lachen. „Nein, wir sind mit bekannten nationalen und internationalen Künstlern in intensiven Verhandlungen“, sagt er. Er sagt aber auch, dass das letzte Open Air 2018 ein Partypublikum angezogen hätte. Damals standen Limp Bizkit und Dieter Thomas Kuhn auf der Bühne. Für 2023 wolle man sich nun breiter aufstellen. Es sollen Künstler engagiert werden, die ein Publikum von jung bis alt anspreche, so Buck.

Kultur leistet in schwierigen Zeiten wichtigen Beitrag

Aber was ist mit den Kosten: Lohnt sich der teure Aufbau einer Open Air-Bühne für den Veranstalter überhaupt, wenn darauf nur zwei Konzerte stattfinden können? „Es ist natürlich lukrativer, wenn wir vier Konzerte geben können, wie zum Beispiel beim Open Air in Tettnang“, sagt Buck.

Aber auch wenn in Friedrichshafen nur zwei Konzerte stattfänden, sei Vaddi Concerts froh, dem Publikum 2023 das Festival wieder bieten zu können. So sieht das auch GZH-Chef Matthias Klingler in seinem Brief an die Anwohner. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten leistet Kultur, in diesem Fall Musik, einen wichtigen Beitrag. Sie verbindet Menschen.“

Vaddi Concerts will die Ticketpreise trotz stark steigender Preise nicht erhöhen.

Apropos Verbindung: Was die Verkehrsanbindung ans Festival angeht, haben Vaddi Concerts und die Stadt schon vor Corona ihr Hausaufgaben gemacht. Ein Verkehrschaos brach vor und nach den Konzerten nicht aus.

„Wir können an diese Erfahrungen anknüpfen“, sagt Jens Buck. Anknüpfen will er auch an übliche Ticketpreise. Zwar leide die Eventbranche unter einer starken Kostensteigerung. Man habe aber nicht vor, diese Kosten in teurere Ticketpreise umzumünzen. Es steht ja auch infrage, wie viel Geld die Leute bei steigenden Lebenshaltungskosten für Eintrittskarten überhaupt noch übrig haben werden.