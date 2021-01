2021 Gemüse ernten - auch ohne eigenen Garten

Die Solawi Bodensee blickt in einer Jahresbilanz auf eine gute Gemüse-Saison zurück. Für die rund 90 Mitglieder habe es in 2020 unter anderem insgesamt überzwölf Kilogramm Tomaten, 30 Gurken und 30 Kilogramm Kartoffeln pro Anteil gegeben – zusätzlich fanden sich aber auch unbekanntere Gemüsesorten wie Pastinaken, Schwarzkohl und Postelein in dem wöchentlichen Gemüseanteilen. 2021 soll es weitergehen.

Die Gemüseausgabe laufe noch bis Ende Februar, aber bereits jetzt werde die neue Gemüse-Saison mit Hochdruck vorbereitet. Das neue Gärtnerteam der Solawi plant schon intensiv die Bebauung des zwei Hektar großen Ackers. Dabei wird darauf geachtet, dass nicht alle Flächen für den Gemüseanbau genutzt werden, sondern auf Teilflächen im Rhythmus der Fruchtfolge zwei Jahre lang verschiedene „Gründüngungen“ ausgesät werden, um den Boden zu regenerieren und die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen. Die vier festangestellten Gärtner der Solawi teilen sich dabei insgesamt 2,5 Stellen und bauen das Gemüse in enger Anlehnung an die strengen Demeter-Richtlinien an. Die Finanzierung der Gärtnerstellen erfolgt über die Gemüsebeiträge, die die Mitglieder des Vereins monatlich entrichten. Die Höhe der Gemüsebeiträge wird dabei jedes Jahr im Januar im Rahmen der Bieterrunde neu festgelegt. Auf der Bieterrunde stellen die Gärtner und der Vorstand die Anbau- und Finanzplanung für die neue Gemüse-Saison vor. Aus dieser Budgetplanung ergibt sich ein durchschnittlicher monatlicher Beitrag (in 2020 80 Euro) für einen Anteil Gemüse. Dieser Durchschnittsbetrag ist jedoch nur ein Richtwert. Jedes Mitglied schreibt auf einen Notizzettel wie viel es tatsächlich monatlich für den Anteil Gemüse aufbringen kann oder will, heißt es vonseiten des Vereins für solidarische Landwirtschaft. Die Notizzettel werden dann eingesammelt und es wird ermittelt, ob das Budget für die nächste Gemüsesaison damit gedeckt ist. Ist das Budget nicht gedeckt, so wird die Bieterrunde so oft wiederholt, bis eine Deckung des Budgets erreicht ist. Um Planungssicherheit zu gewährleisten, verpflichtet man sich stets für eine gesamte Gemüse-Saison (Ende Februar/Anfang März).

Auch nach der Bieterrunde sei ein Einstieg in die Gemüse-Saison jederzeit möglich, sofern es noch freie Anteile gibt, dann ist bis zum Ende der laufenden Saison mindestens der im Rahmen der Bietterunde erzielte Durchschnittsbeitrag pro Monat zu zahlen. Wer das regionale, saisonale Gemüse der Solawi zunächst nur probieren möchte ohne sich auf ein Jahr zu verpflichten hat in einer einmonatigen Probemitgliedschaft Gelegenheit, das frische Gemüse zu testen.