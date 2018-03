200 Sportler zeigen in Kluftern ihr Können

Die Kinder hatten ihren Spaß, die Eltern zeigten sich stolz über die Leistungen des Nachwuchses: Am Samstagnachmittag fand in der neuen Brunnisachhalle bereits zum zweiten Mal die Turngala des FC Kluftern 1933 statt. „Ein unheimlich Gewinn,“ so Abteilungsleiterin Maren Otten. „Die Halle ist einfach viel besser für unsere Zwecke zu nutzen, allein der ganze Auf-und Abbau der Geräte ist um ein Vielfaches einfacher zu handhaben.“ 2

60 Kindern und Jugendlichen im Alter von ein bis 17 Jahren bietet der Verein die Möglichkeit am sportlichen Miteinander und hilft so, Freude und Spaß an der Bewegung zu wecken und weiterzuentwickeln. Im heutigen Zeitalter der Dauernutzung von Handy und Tablet steuert das sportliche Vereinsleben der Vereinsamung und dem zunehmenden Bewegungsmangel der Kinder entgegen. Hier dürfen sie noch ihre Kräfte messen und erfahren, diese sinnvoll einzusetzen. Für ihren großen Auftritt haben die Kinder und Jugendlichen fleißig mit ihren Übungsleitern trainiert, um den zahlreichen erschienen Eltern, Großeltern und Freunden einen kleinen Einblick in die Arbeit zu gewähren.

Wahnsinnig aufgeregt waren sie alle und mit 200 erschienenen Aufzutretenden wuselte es ganz schön in der Halle, doch die erfahrenen und teilweise lizenzierten Übungsleiter hatten alles im Griff und führten die Kinder sicher und gelassen durch das Programm. Dieses bot ein weit gefächertes Spektrum aller im Verein vertretenden Altersklassen. So konnte man erfahren, wie sich die Trainingseinheiten inhaltlich aufbauen und das Endresultat bei den Älteren begutachten. So führten die Mädchen der Aerobic-Tanzgruppe im Alter von neun bis 13 Jahren eine eigene Choreografie vor und die Gruppe „Fit mit Tramp+Fun“ (14 bis 17Jahre) vollführte gewagte Sprünge am kleinen und großen Trampolin. Um viel Koordination und Körperhaltung ging es auch beim Säbeltanz der Gruppe Akrobatik/Theater, mit langen Holzstäben und Elementen aus dem Bodenturnen. Die „Powerkids“ im Alter von elf bis 13 Jahren zeigten hohe Konzentration und Körperspannung auf dem Schwebebalken und an den bunten Gymnastikbändern, genauso wie die Jungen und Mädchen, welche schon ziemlich professionell über die hohen Übungshürden sprangen oder die 16 Jungen im Alter von sechs bis acht Jahren, welche sich am Reck übten.

Nicht zu vergessen die Allerkleinsten im Alter von ein bis vier Jahren, welche anhand von gesungenen Bewegungsliedern und einem kleinkindgerechten Parcours spielerisch ihren Spaß an der Bewegung zum Ausdruck brachten. So auch die zweijährige Lena aus Raderach, die mit ihrem Papa Martin Groll an dem Angebot teilnahm und kaum zu bändigen war. Seit einem Jahr ist die Kleine schon beim Eltern-Kind-Turnen dabei und genießt die Stunde einmal pro Woche. „Es ist eine tolle Sache und die Kleinen profitieren unheimlich davon und wir sind froh, dabei zu sein“, so Papa Martin.

Froh, dabei gewesen zu sein – das traf auch auf alle anderen Aktiven zu. Blickte man in die kleinen und stolzen Gesichter, kann man nur erahnen, wie wichtig diese Institution und wie weitreichend die Folgen dieser Förderung und das Engagement der sportlichen Leiter ist.