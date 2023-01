200 Kilo regionale Äpfel für den Häfler Tafelladen

Zum Tag des deutschen Apfels am 11. Januar hat die Obst vom Bodensee Vertriebs- und Marketinggesellschaft die Tafeln der vier Landkreise Konstanz, Bodenseekreis, Ravensburg und Lindau mit einer Tonne frischen Äpfeln aus der Region versorgt. So hat zum Beispiel in Friedrichshafen Manuela Heinrich, Geschäftsführerin der Obst vom Bodensee Marketinggesellschaft, 200 Kilo frische Bodensee-Äpfel an den Friedrichshafener Tafelladen übergeben (Foto: Obst vom Bodensee ). Damit möchten die regionalen Obst-Unternehmen ihren Beitrag zu einer höheren Lebensqualität für die steigende Anzahl an Menschen leisten, die auf die Tafeln angewiesen sind.