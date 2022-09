20 Teilnehmer absolvieren 150. Sprechfunkerlehrgang

20 Feuerwehrleute haben mit der bestandenen Prüfung den 150. Sprechfunkerlehrgang auf Landkreisebene absolviert, der seit einigen Jahren in Immenstaad veranstaltet wird. Dies berichtet der Kreisfeuerwehrverband.

Zu diesem Jubiläum hatte das Referat für Brand- und Bevölkerungsschutz des Landratsamts als Träger der kreisweiten Ausbildung auch die ehemaligen Kreisausbilder eingeladen. Darunter war auch Karl Haller von der Feuerwehr Friedrichshafen, der 1969 mit im Team der Ausbilder war, als die Ausbildung in der Funktechnik erstmals kreisweit einheitlich eingeführt wurde. Damals reiste das Ausbilderteam noch zu den einzelnen Feuerwehren an. Erst seit 1980 gibt es einen zentralen Lehrgang im Kreis, zu dem die Gemeinden Ihre Feuerwehrleute entsenden.

Die Ausbildung umfasst Rechts- und Technikkunde sowie Abwicklung des Funkverkehrs in Theorie und Praxis und seit 2021 auch die Digitalfunktechnik, so die Mitteilung weiter. Da seit 2002 der bestandene Sprechfunkerlehrgang zwingende Voraussetzung für weitere Lehrgänge, wie zum Beispiel für Atemschutzgeräteträger, ist, stieg die Teilnehmerzahl stetig an. So wurden laut Andreas Grieb von der Feuerwehr Friedrichshafen, Leiter der Funkausbildung, mehr als 2700 Feuerwehrleute im Landkreis in den letzten 50 Jahren ausgebildet – und dies alles ehrenamtlich.

Zeitgleich endete am vergangenen Samstag in Meersburg auch die Kreisausbildung für Maschinisten, die alle 20 Teilnehmer aus zehn Feuerwehren bestanden.