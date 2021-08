20 neue Corona-Fälle im Bodenseekreis innerhalb einer Woche

Am Montag, 2. August, galten im Bodenseekreis 27 Personen als akute Corona-Infektionsfälle. Es gab zu diesem Zeitpunkt keine Meldung über stationär in den Kliniken im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19 behandelte Personen. Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt.

In der zurückliegenden Woche (Dienstag, 27. Juli, bis einschließlich Montag, 2. August) sind dem Gesundheitsamt Bodenseekreis insgesamt 20 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. In dieser Zeit wurde sieben Mal auch eine Virusvariante (Mutation) labordiagnostisch nachgewiesen. Der höchste 7-Tages-Wert je 100 000 Einwohner wurde in der zurückliegenden Woche vom Landesgesundheitsamt mit jeweils 10,1 am vergangenen Mittwoch und Freitag veröffentlicht. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen sind im Bodenseekreis insgesamt 208 941 Impfdosen verabreicht worden (ohne betriebsärztliche Impfungen, auf diese Zahlen hat das Landratsamt bisher leider keinen Zugriff). In der zurückliegenden Woche waren es 7621 Impfungen.