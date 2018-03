Osterglocken recken ihre langen Hälse gen blauen Himmel, Krokusse setzen lila Tupfer auf grünen Wiesen, Vögelchen stimmen ihre neuesten Frühlingshits an. Die Natur erwacht. Höchste Zeit, dass auch die Menschen ihren Winterschlaf beenden. Den Weckruf übernehmen 15 Bands und fünf DJs in 20 Lokalitäten – und zwar bei der „City of Music“, die am Samstag, 14. April, ab 20.30 Uhr in Friedrichshafen steigt. Einlass ist um 19.30 Uhr.

Das Programm: Wie die Veranstalter Andreas Karlinger und Christian Mosmann versichern, ist auch bei der zwölften Auflage der Musiknacht wieder für fast jeden Musikgeschmack etwas dabei. Eine Kostprobe: Mellow Mark bringt Rap, Reggae und Soul ins Belushi und The Spooners liefern Rockcovers aus den 70ern, 80er und 90ern im Zeppelin-Restaurant ab. Im Al Porto gibt es Soul, Funk und Pop mit Popp Deluxe, und im Kommodore (Yachtclub) servieren Gianni Dato & The Blue Tone Rock und Blues.

Die Macher: Dass bislang jede „City of Music“ viel mehr als gut besucht war, erklären sich die Veranstalter unter anderem damit: „Wir sind Häfler Jungs und kennen nicht nur sämtliche Ecken, sondern auch alle Wirte und Musiker persönlich“, betont Andreas Karlinger. Das sorge für reibungslose Abläufe und eine entspannte Stimmung, was sich auf die Gäste übertrage.

Den Kritikpunkt, Musiker und Locations seien immer dieselben, können sie nicht nachvollziehen. Im Gegenteil: „Bewährte Bands treten natürlich immer wieder auf, aber wir haben jedes Mal Neuigkeiten im Programm“, versichert Christian Mosmann. Premiere als Veranstaltungsort feiert am 14. April beispielsweise das Local (früher Delphi) an der Seestraße, in dem DJ Stefan S. eine 90er-Party steigen lässt. Ebenfalls neu: Bei der Aftershowparty im Graf-Zeppelin-Haus, die um 22.30 Uhr beginnt, ist neben Clubbing und 90er-Sound mit DJ Matze Ihring jetzt auf einem dritten Dance-Floor House zu hören.

Anfragen aus anderen Städten der Region, dort ebenfalls eine Musiknacht zu installieren, würden außerdem beweisen, dass ihr Konzept stimmt, sind Andreas Karlinger und Christian Mosmann überzeugt. Aber: Bislang seien die Voraussetzungen woanders nicht gegeben, es fehle an geeigneten Locations. In Friedrichshafen steht der nächste Termin dagegen bereits fest: Die 13. „City of Music“ geht am 13. Oktober über die Bühnen der Stadt.

Die Tickets: Ungefähr 2200 Eintrittsbändel zum Preis von 13 Euro gibt es im Vorverkauf in allen teilnehmenden Lokalen, im Mediamarkt und von 9 bis 13 Uhr in der Geschäftsstelle der Schwäbischen Zeitung, Schanzstraße 11, in Friedrichshafen. Am 14. April öffnen zwei Abendkassen, eine am Stand der SZ vor dem Zeppelin-Museum und die andere vor dem Yachtclub/Graf-Zeppelin-Haus. Dort kostet der Eintritt 16 Euro. Der Verkauf von etwa 600 Bändeln beginnt um 19.30 Uhr.