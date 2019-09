Das Jazz & More-Festival startet am Mittwoch, 2. Oktober in seine sechste Auflage. Von Beginn an war das Häfler New Jazzport Orchestra mit dabei und feiert diesmal im Rahmen des Festivals seinen 20. Geburtstag. 1999 entstand die Idee, einen regelmäßigen Jazzabend zu veranstalten und das Format hat heute noch mit großem Erfolg Bestand. Jeden Donnerstagabend lädt das New Jazzport Orchestra in die Foodbar Amicus zum „Jazz am Donnerstag“ ein. Jürgen Deeg vom Kulturbüro der Stadt Friedrichshafen erinnert an die Anfänge.

„Initiator war Eugen Bucher, der mich damals ansprach, wie man ein regelmäßigen Jazzabend in Friedrichshafen etablieren könne“, sagt Deeg, der als Gründungsmitglied des Jazzport-Vereins und als heutiger erster Vorsitzender, die Geschichte des damaligen „Jazzport Orchestras“ und heutigem „New JazzPort Orchestra“ (NJPO), von Beginn an erlebt hat. „Ich habe damals zur Vereinsgründung geraten“, sagt er, das sei eben die einfachste Möglichkeit gewesen, eine Veranstaltungsreihe anzubieten. Sieben Häfler haben dann im Herbst 1999 den Verein gegründet „und wir sind auch sofort durchgestartet“. Bereits damals wurde jeden Donnerstagabend ein Jazzabend mit dem Jazzport Orchestra oder auch Gastmusikern angeboten und „es war sofort ein Riesenerfolg“. Auftrittsort war das Restaurant des Zeppelin- Museums. „Das war allerdings nicht so optimal, damals gab es noch keine Aufzüge und somit war es auch nicht barrierefrei“. Der Verein habe nach einer neuer Location gesucht. „Wir hätten gerne so etwas wie einen Jazzkeller gehabt“, erinnert sich Deeg, aber als Claus Halbhuber, der im Jahr 2002 das Restaurant im Flughafen Friedrichshafen übernahm, sich angeboten habe, die Jazzreihe bei ihm stattfinden zu lassen, ist die Veranstaltungsreihe ins Flughafenrestaurant umgezogen. Fast zehn Jahre hat die Kooperation angedauert, „dann kam die Insolvenz des Restaurants“. Die „Jazz am Donnerstag“-Veranstaltung sollte weiterbestehen und fand im damaligen Refugium und der heutigen Foodbar Amicus im Fallenbrunnen ein neues Zuhause. Mit der Gründung des NJPO im Jahre 2005 wurde eine weitere Vision in die Tat umgesetzt. Inzwischen hat sich die vom Trompeter Carsten Stamm geleitete Bigband eine hervorragende Reputation erspielt, die auch außerhalb der Region Beachtung findet.

Jährlich drei bis vier Programme

Der Verein schaffte es nicht nur die wöchentliche Reihe auf die Beine zu stellen, sondern hat die Friedrichshafener Jazzszene durch ihre Akzente deutlich bereichert. Es sind nicht nur überzeugte Jazz-Fans, die sich regelmäßig am Donnerstag zur Jazznight einfinden, sondern „wir sehen auch immer wieder neue Gesichter, die einfach einen netten Abend bei guter Musik gemeinsam verbringen wollen“. Abwechslung ist garantiert, denn Orchester-Leiter Carsten Stamm stellt jedes Jahr drei bis vier Programme auf die Beine. Allein das ist schon ungewöhnlich für eine Jazzband, hinzu kommen die Gastsolisten. Darunter bekannte Künstler wie Klaus Doldinger, Grace Kelly oder Pat Appleton, um nur einige Namen zu nennen. „Wir hatten Gastspiele mit echten Weltklasseleuten und haben auch immer wieder viele Bands aus dem süddeutschen Raum mit dabei“, erklärt Deeg.

Um den 20. Geburtstag mit dem New JazzPort Orchestra spielt unter anderem am Donnerstag, 3. Oktober, das Orchester gemeinsam mit Gast-Saxophonist Rick Margitza.