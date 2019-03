Alles begann im Sommer 2009 in der “Palme“ in Kreuzlingen, als sie das erste Mal bei einer „Jazz-Session“ gespielt haben. Zwischenzeitlich immer wieder – und nicht nur hier. Die Musiker der Imperial Jazzband vom Bodensee feiern in diesem Jahr ihr 20jähriges Bestehen.

Begonnen hat ihr 20jähriges gemeinsames Musizieren durch einen musikbesessenen Banjo-Spieler, dem das Zusammenspiel so gut gefiel, dass er auf die Idee kam, eine Dixieland-Band zu gründen. Die ersten Proben fanden im September 2009 in dessen Wohnhaus in Konstanz statt. Die meisten Bandmitglieder kannten sich von Dixiebands aus der Region Bodensee von Ailingen bis in die Schweiz. Namensgeberin war die „Imperia“ an der Hafeneinfahrt der Konzilstadt.

Zuerst ging’s nach Dresden

Die erste Demo CD wurde in einem Konstanzer Studio aufgenommen. Mit ihr bewarb sich das Sextett für das internationale Dixieland-Festival in Dresden - und wurde genommen. „Das war ein Gänsehautfeeling, das man nicht vergisst“, erinnern sich die Sechs. In diesem Jahr sind sie zum 16. Mal nach Dresden eingeladen.

Zu Gast beim SWR

Bekannt geworden ist die Band vor allem durch ihre Auftritte in der Region Bodensee-Oberschwaben, in Österreich und der Schweiz. Rundfunk und Fernsehen wurden auf sie aufmerksam. Gastspiele bei „Kaffee oder Tee“ des SWR, zu SWR 4 „Musik aus dem Land“ oder zum Schweizer Fernseh-Titel „Musikwelten“ folgten. Von Festival zu Festival tourten die Musiker vom See. Sie waren dabei bei der „Düsseldorfer Jazzrallye“, bei der Sendung „Quedlinburg“ oder in Italien, wo sie auf der Ferieninsel Albarella eine Woche lang spielten.

Und ein Ende ist nicht in Sicht. Auch 20 Jahre nach ihrem ersten Auftritt wollen sie weiter machen, getreu ihrem Motto: „Musik ist nicht alles, aber ohne Musik ist alles nichts.“