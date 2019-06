Die Christliche Jugendgemeinschaft Friedrichshafen (CJG) feiert in diesem Sommer ein kleines Jubiläum: Seit 20 Jahren findet die Sommerfreizeit am Lago Maggiore auf dem Campingplatz „Lago Azzurro“ statt.

Seit Ende der 1980er Jahre gibt es laut einer Pressemitteilung die Zeltlager für Jugendliche. Sie begannen zunächst am Argensee und in Laimnau. Weil jedoch das regnerische Wetter oft einen Strich durch die Rechnung machte und das Zelten erschwerte, wurde nach Campingplätzen im sonnigen Italien Ausschau gehalten. 1999 fand dann laut der Christliche Jugendgemeinschaft die erste Sommerfreizeit auf dem „Camping Lago Azzurro“ statt, einem idyllisch gelegenen Platz direkt am Ufer des Lago Maggiore.

Sportliche Aktivitäten wie Fußball, Volleyball und Tischtennis stehen laut CJG täglich auf dem Programm. Der Strand lade zum Chillen ein, und der See biete jederzeit eine willkommene Abwechslung. Ausflüge in umliegende Städte, ein Tag in Mailand oder eine Adventure-Tour seien weitere Highlights der 14-tägigen Freizeit. Darüber hinaus gebe es Musik, Impulse und Diskussionen, bei denen man den christlichen Glauben neu entdecken und in Workshops vertiefen kann.

Viele Mitarbeiter seien seit Jahren dabei und freuten sich jetzt schon auf zwei tolle Wochen am Lago Maggiore vom 3. bis 17. August. Weitere Infos über die Freizeit gibt es im Internet unter www.cjg-fn.de.