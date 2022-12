20-Jähriger vor Diskothek geschlagen und ausgeraubt

Ein 20-Jähriger soll vor einer Diskothek in Friedrichshafen geschlagen und ausgeraubt worden sein. Das teilt die Polizei mit, sie ermittelt jetzt wegen Raub. Drei Unbekannte sollen den alkoholisierten jungen Mann gegen 4 Uhr am Samstagmorgen in der Anton-Sommer-Straße aufgefordert haben, seine Wertsachen auszuhändigen.

Nachdem der junge Mann seine Wertsachen nicht herausgeben wollte, hätten ihn die Männer geschlagen und ihm sein Handy sowie seine Jacke, in der sich Bargeld befand, entrissen.

So beschreibt der Mann die Täter:

Zwei der Täter sollen etwa Mitte 20 Jahre gewesen sein. Einer der Täter war nach Angaben des Opfers komplett schwarz gekleidet und bis zur Nase maskiert. Der andere soll etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein, hatte auffallend helle Haut, einen Schnauzer und Kinnbart sowie lockige kurze Haare. Den dritten Beteiligten kann der 20-Jährige, der leichte Verletzungen davontrug, nicht beschreiben.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07541/701-0 an die Kriminalpolizei Friedrichshafen zu melden.