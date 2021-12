20-Jähriger prallt zwischen Batzenweiler und Adelsreute mit Auto gegen Baum

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, als er am Mittwoch gegen 7 Uhr zwischen Batzenweiler und Adelsreute mit einem neben der Kreisstraße stehenden Baum zusammengestoßen ist. Der 20-jährige VW-Fahrer kam auf Höhe von Rosengarten erst von der Straße ab und überfuhr einen Leitpfosten, bevor er wuchtig gegen den Baum prallte, heißt es im Bericht der Polizei. Ein Rettungsdienst brachte den 20-Jährigen in ein Krankenhaus. An seinem VW Scirocco entstand Totalschaden, der auf rund 10 000 Euro geschätzt wird. Der Wagen musste abgeschleppt werden.