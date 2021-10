Ein 20-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch gegen 9.45 Uhr auf einem Bäckerei-Parkplatz in der Stockerholzstraße in Manzell beim Ausparken einen Schaden verursacht, teilt die Polizei mit. Auf den Unfall angesprochen, setzte er sich in seinen Wagen und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Polizeibeamte trafen den jungen Mann kurze Zeit später an und ermitteln nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn.