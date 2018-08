Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 20-Jährigen, der in der Nacht zu Dienstag gegen 3.40 Uhr in der Schanzstraße einen gleichaltrigen Mann geschlagen und getreten haben soll.

Bei einer polizeilichen Fahndung trafen die Beamten das Opfer mit seiner Begleiterin zunächst beim Hafenbahnhof. Dieser sagte, dass der Tatverdächtige ihn in der Schanzstraße mit den Fäusten und Fußtritten malträtiert habe.

Kurz darauf gelang es, auch den mutmaßlichen Täter an der Ecke Paulinen-/Kleinebergstraße aufzuspüren. Die Polizisten brachten den 20-Jährigen, der bereits gegen 0.20 Uhr beim Postamt in der Friedrichstraße aufgefallen war, zur Dienststelle. Als er dort versuchte, sich selbst zu verletzen und den Kopf und seine Hände auf den Boden schlug, wurde er in eine Fachklinik gebracht.