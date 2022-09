20 FSJler starten am Medizin Campus

20 junge Männer und Frauen haben sich entschieden, ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Gesundheitsbereich auf dem Medizin Campus Bodensee zu absolvieren. Am 1. September ging es für elf von ihnen im Klinikum Friedrichshafen und neun von ihnen in der Klinik Tettnang los. Eingesetzt werden die FSJler in allen Bereichen. Noch bis Dezember können Kurzentschlossene jeweils zum 1. oder 15. eines Monats ihr FSJ im MCB beginnen – Interessenten erfahren mehr auf www.medizin-campus-bodensee/karriere/freiwilliges-soziales-jahr.de oder telefonisch unter 07541 96-1802.Foto: MCB