Gedenken innerhalb der Städtepartnerschaft: 19 Stolpersteine für Imperia

In Imperia blieb die Entwicklung auch in der Pandemie-Zeit nicht stehen: Es wurden Stolpersteine für die Opfer des Holocaust angelegt, die Provinz wird immer fahrradfreundlicher und ein autonomes Bus-Shuttle ist geplant.

Nach einem mehrjährigen politischen Entscheidungsprozess im Gemeinderat wurde in Imperia in einer offiziellen Zeremonie am 27. Januar der erste „Stolperstein“, auf italienisch „pietra d' inciampo“, für ein Opfer des Holocaust gesetzt. Eine Kommission hatte herausgefunden, dass insgesamt 50 Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Imperia während der deutschen Besetzung in Konzentrationslager deportiert worden waren, heißt es in einer Mitteilung des Vereins „Amici di Imperia“.

Alle 19 Stolpersteine wurden nun gesetzt

Von diesen Menschen sind 19 in Deutschland ermordet worden. Der erste Stolperstein befindet sich nun vor dem Haus mit der Nummer 106 auf dem Lungomare C. Colombo in Porto Maurizio. Dort hat Elena Caterina Moraglia gewohnt. Sie ist die einzige Frau unter den 19 Opfern gewesen, heißt es weiter.

Der erste Stolperstein befindet sich nun vor dem Haus mit der Nummer 106 auf dem Lungomare C. Colombo in Porto Maurizio. Dort hat Elena Caterina Moraglia gewohnt. (Foto: Josef Büchelmeier)

Soweit bekannt, war sie weder Jüdin noch hatte sie eine Beziehung zum Judentum. Sie ist am 5. April 1945 im Lager Mühldorf/Inn, einem Außenlager von Dachau, ermordet worden. Die anderen 19 Stolpersteine sind inzwischen im Rahmen kleiner Gedenkzeremonien vor den entsprechenden Häusern gesetzt worden.

Ausbau der Radstrecke bis ins Zentrum Imperias

Auch im Verkehr tut sich derzeit etwas in Imperia: Die Radstrecke, die zurzeit von Ospedaletti bei San Remo bis San Lorenzo befahrbar ist, soll bis ins Zentrum von Imperia zum alten Bahnhof von Oneglia fertiggestellt werden, wie der Verein mitteilt. Die ehemalige Bahntrasse kann dann zwischen beiden Stadtteilen mit dem Rad befahren werden.

Die ehemalige Bahntrasse kann dann zwischen beiden Stadtteilen mit dem Rad befahren werden. (Foto: Josef Büchelmeier)

Darüber hinaus ist ein autonomes Bus-Shuttle zwischen den Städten Oneglia und Porto Maurizio im Gespräch. Ziel ist, die Strecke bis zum Sommer freigeben zu können.